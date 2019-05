Dramma a Bracigliano: si ribalta un trattore, uomo in ospedale

Dramma sfiorato, ieri pomeriggio, a Bracigliano: come riporta Zerottonove, un uomo ha rischiato di rimanere schiacciato dal proprio trattore che, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltato. Provvidenziale, la presenza delle piante circostanti, dove il mezzo pesante è rimasto incastrato, senza quindi piombare sul malcapitato.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 ed anche l'elisoccorso per velocizzare le operazioni di recupero del ferito. Con diverse fratture agli arti, l'uomo è stato condotto al Ruggi di Salerno, per le cure del caso.