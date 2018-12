Incidente mortale in via Dei Greci: spunta l'ipotesi dell'autovelox

Dopo l’incidente stradale, che è costato la vita al giovane calciatore della Asd Sanseverinese Andrea Gismondi, l’amministrazione comunale di Salerno ha installato dei rilevatori di velocità e dei cartelli che indicano il limite da non superare in via dei Greci, la strada che collega il quartiere Fratte con la città di Baronissi. Ma – secondo indiscrezioni – nei prossimi giorni potrebbe essere attivato anche un autovelox per spingere gli automobilisti a decelerare, soprattutto nei pressi del centro commerciale “Le Cotoniere”. Su queste ipotesi si starebbe concentrando il lavoro degli uffici del Comune in sinergia con il comando dei vigili urbani.