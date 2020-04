Incidenti a Pellezzano, accordo tra il Comune e l’ “Arechi Multiservice”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con delibera di Giunta numero 29 del 14 aprile 2020, l’Esecutivo di Pellezzano ha stipulato una convenzione con la società “ArechiMultiservice spa”, al fine di affidarle il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Le principali operazioni delle attività di ripristino post incidente consistono: nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata; recupero di materiale trasportato e disperso a seguito dell’incidente; ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale. E le stesse verranno affidate alla “ArechiMultiservice spa” nel caso di eventuali incidenti che dovessero verificarsi sulle strade di competenza provinciale o comunale, che richiedono il ripristino della normale viabilità per la sicurezza degli automobilisti. Gli interventi di “ArechiMultiservice spa” potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle forze dell’ordine presenti sul territorio, o dal personale addetto alla viabilità dipendente dal Comune, con tempi di intervento contenuti al massimo da parte della società incaricata, chiamata a ripristinare in breve la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità viaria. “Il nostro Ente – ha spiegato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – ha deciso di affidare alla società “ArechiMultiservice” il ripristino delle strade provinciali in caso di incidenti. Tale scelta è finalizzata a garantire un’efficiente servizio attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni potrebbero essere compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”. Gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati.