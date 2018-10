I guidatori del Sud fanno meno incidenti stradali: i dati di Salerno

I guidatori del Sud Italia fanno meno incidenti di quelli del Nord. E' quanto emerge dai dati Istat relativi all’anno 2017, secondo i quali, se rapportati al parco veicoli circolanti, le province più virtuose sono quelle del Mezzogiorno. In questa élite di territori compaiono sia Bolzano che Napoli, le città che sono in testa ed in coda alle classifiche per l’aumento e la diminuzione ipotizzate dalla rimodulazione delle tariffe dell’Rc auto.

I dati di Salerno e provincia

Il numero di incidenti registrati, in rapporto ai veicoli circolanti, è 2,75 ogni 1000 veicoli. Nel 2017, registrati in totale 2492 incidenti stradali a Salerno e provincia con 54 morti e 3918 feriti.