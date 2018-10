Troppi incidenti, scattano le contromisure: autovelox e limiti di velocità

Gli incidenti stradali in città sono tanti, troppi. Si "viaggia" ad una media di quasi cinquanta incidenti negli ultimi nove mesi, con circa trenta feriti. Le contromisure scatteranno nelle prossime ore e si concentreranno soprattuto nel fine settimana: ritornano in funzione gli autovelox e non sono esclusi controlli congiunti con l'etilometro.

La mappa

I primi controlli scatteranno in via Lungomare Marconi e saranno estesi a tutta la fascia costiera cittadina, fino alla litoranea. Le pattuglie della Polizia Municipale monitoreranno il traffico e gli automobilisti dovranno fare molta attenzione a non superare i limiti di velocità. Nei giorni clou, in particolare nei fine settimana, saranno impiegate anche quattro pattuglie contemporaneamente.