Lungomare deturpato dagli incivili, il sindaco Napoli su tutte le furie

Su tutte le furie, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha puntato i riflettori sull'inciviltà che dilaga in città, facendo appello ai salernitani di buon senso, affinchè collaborino per far individuare chi deturpa il territorio. "Il nostro bel Lungomare devastato da vandali e scostumati. Sono incivili che offendono Salerno. Puliremo, come sempre, perché i delinquenti non possono averla vinta. Ma che razza di gente è? Le loro famiglie cosa gli hanno insegnato? A casa loro pure vivono nel pattume? Vergognatevi!", ha scritto il primo cittadino.

L'appello ai cittadini