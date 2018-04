Abusivi, incivili e proprietari di cani "imprudenti": pioggia di sanzioni a Salerno

Super lavoro per la Polizia Municipale di Salerno, negli ultimi tre giorni. Il Nucleo Operativo, in particolare, ha denunciato sette parcheggiatori abusivi, i quali, dopo la contestazione della sanzione prevista dal Codice della Strada, sono stati allontanati dalla zona dell'esercizio dell'illecita attività. Sono stati, poi, emessi dal Questore due Divieti di Accesso (Daspo) per altrettanti parcheggiatori non autorizzati, su proposta dello stesso Nucleo Operativo.

La pulizia

A seguire, con l'aiuto del Consorzio Bacino SA/2 , della Società Salerno Pulita e del Servizio Igiene Urbana del Comune, sono state bonificate 30 zone della città (tra centro storico, centro, zone alte e zona orientale), laddove si erano create delle microdiscariche. Durante l'attività, a seguito di ispezione e controlli, è stato possibile risalire a quattro responsabili degli abbandoni, che sono stati sanzionati con verbale di 500 euro. Stessa sorte è toccata ad altre due persone individuate attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Le sanzioni

Sono stati sanzionati anche due amministratori di condominio per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e sono state verbalizzate e allontanate dieci persone di etnia rom, intente nell'attività di accattonaggio in Piazza Mazzini nei pressi delle casse di Salerno Mobilità e nelle adiacenze di attività commerciali, per le quali sarà avanzata la proposta per l'emissione del Divieto di Ritorno a Salerno. Infine, per quanto attiene il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali sono stati effettuati controlli con l'ASL Veterinaria e la Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane sulla regolare detenzione di cani: sanzionati due proprietari per la mancata microchippatura del loro amico a 4 zampe, con verbale di 103 euro e la conseguente applicazione del regolare microchip.