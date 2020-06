Rifiuti in strada dopo il trasloco, il sindaco di Baronissi: "Zozzone individuato"

“Sfratta la propria abitazione, probabilmente per cambio di casa, e abbandona tutto in strada. La nostra task-force individua a Sava, attraverso indizi certi, il proprietario dell’immobile, anch’egli probabilmente ignaro di aver ospitato un inquilino zozzone che sarà chiamato ora a pagare una forte multa". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia è del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante che, sul suo profilo social, rivolge un monito al cittadino interessato e a tutti coloro che non rispettano le norme e il buon senso: "Gente incivile che, senza alcun rispetto, sporca le strade e il nome della nostra città. Controlli serrati anche in via Bixio e in tutta la città”.

