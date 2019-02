“Inclusiv@mente” presso la scuola Rita-Levi Montalcini: l'appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Importante appuntamento domani 15 e sabato 16 febbraio, presso la scuola Rita-Levi Montalcini, con il seminario e il laboratorio esperienziale che rientra nel progetto “Inclusiv@mente”. Domani, dalle 16.00 alle 19.00 seminario per docenti e famiglie, aperto alla cittadinanza con la professoressa Anna Oliverio Ferraris, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice di fama nazionale. Ad accompagnare la professoressa Ferraris il professor Alberto Oliverio, psicologo e neuroscienziato, particolarmente impegnato nello studio dei nessi che intercorrono fra apprendimento e funzionamento cerebrale.

Coordina la dirigente scolastica dell’I.C. Rita-Levi Montalcini, Carla Romano.

Saluti:

Eva Avossa, vicesindaco e assessore alla Pubbliica Istruzione;

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione.

Interventi:

Anna Oliverio Ferraris: Famiglie e scuole resilienti in un mondo complesso; Alberto Oliverio: Il cervello che impara. L’apprendimento in un mondo digitale.

Sabato 16 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 laboratorio dedicato ai genitori degli alunni.

N.B. Considerato l’interesse della tematica e la valenza professionale dei relatori, si prega di prenotare la vostra presenza ad uno o ad entrambi gli eventi presso l’Ufficio di segreteria in via Picenza, 30 o compilando il modulo on line al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-1guKDNlKQlIcpDkonMvdfVHbGKL6BzOhaFpwjbTXgKxgA/viewform