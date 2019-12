Incompatibilità, 20 politici indagati al Comune di Scafati: ecco i nomi

Venti amministratori del Comune di Scafati, tra cui anche il sindaco, sono indagati per falsità ideologica commessa in atto pubblico da privato.

Tutti i nomi e le accuse

Nel mirino della Procura di Nocera Inferiore sono finiti il primo cittadino Cristoforo Salvati, il vice sindaco Giuseppe Fattoruso, gli assessori Raffaele Sicignano e Alfonso Fantasia, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione: Liliana Acanfora, Michelangelo Ambrunzo, Paolo Attianese, Camillo Auricchio, Giovanni Bottone, Ida Brancaccio, Alfonso Carotenuto, Nicola Cascone, Annunziata Di Lallo, Alfonso Di Massa, Michele Grimaldi, Serena Porpora,, Michele Russo, Arcangelo Sicignano, Antonio Vaccaro e Pasquale Vitiello. Sono accusati di dichiarazioni di insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica di consigliere comunale, con false attestazioni di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste per legge, avendo invece debiti liquidi ed esigibili nei confronti dell’Ente. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono partite a seguito di alcune denunce inviate anche dalla segretaria comunale con presunti casi di morosità valutati singolarmente. Gli indagati, tramite i loro avvocati, potranno presentare memorie difensive per contestare le accuse o chiedere di essere ascoltati dal magistrato.

Chi non risulta indagato

I nomi che, invece, non figurano nell’inchiesa sono il presidente del consiglio comunale Mario Santocchio, l’assessore Anna De Cola, i consiglieri comunali Giuseppe Sarconio, Antonio Fogliame, Anna Conte, Luca Maranca, Daniela Ugliano, Antonella Sicigliano, Teresa Formisano e Nicola Aconfora.