Incontri d'autore a Felitto - venerdì 14 dicembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Felitto, sono tutti pronti per il primo appuntamento di “Incontri d’Autore”. Una iniziativa di carattere puramente culturale ideata dall’Associazione APS Pasquale Oristanio per movimentare i pomeriggi felittesi e creare spunti di riflessione e discussione su problematiche attuali che interessano l’intero territorio. L’iniziativa vuole essere un momento di incontro tra “autori” di opere, di significativo valore e la popolazione locale. E’ un appuntamento destinato a crescere e ripetersi nel tempo, selezionando di volta in volta nuove argomentazioni da discutere, coinvolgendo: sia gli autori sia esperti e personalità locali. Data la vocazione particolarmente turistica del territorio felittese, per il primo appuntamento non si poteva che discutere di Turismo insieme ad un illustre professore esperto nel settore e anche autore di un libro sul tema. In questo primo incontro, patrocinato dal Comune di Felitto e dal Touring Club Italiano, verrà presentato il 14 dicembre presso l’Aula Consiliare alle ore 18:00 il libro “Il Turismo in Italia – Storia, statistiche e responsabilità italiane ed europee” del Prof. Raffaele Palumbo, Editrice Gaia. Ben 284 pagine da leggere per ricostruire i momenti più significativi del turismo in Italia, che saranno sapientemente illustrati dall’autore ai partecipanti all’evento di presentazione. Altro special guest della serata sarà la dott.ssa Alessandra Pazzanese, giornalista affermata per l’emittente televisiva locale Telecolore con la trasmissione “Pagine del Cilento” e per la testata giornalistica “Cronache del Mezzogiorno”, alla quale l’Associazione ha affidato l’importante compito di moderare gli interventi e i saluti del Presidente dell’Associazione Rosi Di Stasi, del Sindaco di Felitto Maurizio Caronna, dell’autore del libro ed eventuali ospiti a sorpresa. La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza, ai curiosi, alle strutture ricettive e agli esperti del settore. Per informazioni e accrediti, inviate una e-mail all’indirizzo apspasqualeoristanio@gmail.com o contattateci attraverso la nostra pagina social su Facebook “APSPasqualeOristanio” E per convincervi a partecipare, chiudiamo questo comunicato con un approfondimento sulle attività dell’autore e un passo tratto dalla prefazione del libro scritta dal Prof. Carlo Pacella. Leggere questo libro fa nascere il desiderio di incontrare l’autore e intrattenersi con lui per viaggiare nelle sue conoscenze e per diventare veri viaggiatori della mente umana in un Tour senza fine e senza biglietto. Raffaele Palumbo Professore a contratto di Tecnica Turistica e Sistemi Turistici Locali Università Link Campus University Roma – Napoli; Professore a contratto di Legislazione Turistica, Sistemi Turistici, Economia e Gestione Imprese Turistiche Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; Componente Comitato Tecnico Scientifico Corso di Laurea Tourism e Management Università Link Campus University Roma – Napoli; Componente Comitato Tecnico Scientifico Corso di Specializzazione “Management dei Sistemi Turistici” Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo; Consulente Turistico ed Esperto in Progettazione di Sistemi Turistici Locali; Accademico Ordinario dell’Accademia del Territorio e del mare; Vice Presidente Centro di Ricerca Sperimentale in Economia Gestionale; Presidente Dipartimento Studi e Ricerche Turistiche e di Sviluppo Territoriale; Presidente Dipartimento di Cooperazione e Sviluppo Italia Brasile; Coordinatore per i Rapporti Internazionali Area del Brasile per la Cooperazione economica e commerciale dell’Osservatorio Nazionale Comunicazione Pubblica; Responsabile della progettazione e gestione di servizi di ricerca e di affiancamento a progetti della Pubblica Amministrazione per la Cooperazione Italia Brasile, della Cooperativa Studi Parlamentari Società Cooperativa di Ricerca e Studi; Responsabile Comitato Tecnico del Turismo dell’Associazione per il Commercio Italo – Cileno; Associato INTERPOJ Accademia di Polizia Giudiziaria dello Stato di San Paolo Brasile.