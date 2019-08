"Incontri, festival della teologia": riflettori puntati sul tema della vita a Castellabate

Al via, la sera del 5 agosto, all'evento: "Incontri, festival della teologia", manifestazione promossa dalla diocesi di Vallo della Lucania e da vari enti legati al mondo culturale ed ecclesiale, in primis dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno. Nella suggestiva location del Castello di Castellabate, l'avvocato Vito Rizzo, giornalista e conduttore dell'evento, ha annunciato il programma del festival, scandito da incontri sul tema della vita.

La serata

Presenti al salotto televisivo di Cilento Channel, la professoressa Lorella Parente, in rappresentanza della comunità accademica dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Matteo"; don Roberto Guida, responsabile della Pastorale familiare della diocesi di Vallo; la dottoressa Elisabetta Pittino, operatrice di prima linea del Movimento per la vita, e la dottorssa Giovanna Abbagnara, direttrice della rivista Punto Famiglia. La serata si è conclusa con la premiazione "Incontri 2019" a Marina Casini, presidente nazionale del Movimento per la Vita, la cui attività si riconosce come meritoria anche sotto il profilo "teologico".

In allegato, le locandine dei prossimi tre appuntamenti



