Nocera Inferiore: incontro al buio, ma in stanza trova la sorella della moglie

Appuntamento al buio tramite un noto sito di incontri, ma nella camera trova la cognata, la sorella della moglie. Non è la trama di un film, ma quanto avvenuto nel salernitano, in una affittacamere di Nocera Inferiore, come riporta Metropolis.

L'accaduto

Dal computer di lui si è scoperto che non era la prima volta per l'uomo 52enne di Scafati. La moglie, naturalmente ignara di tutto, ha immediatamente preparato la valigia all’uomo, rivolgendosi ad un legale per chiedere la separazione, prima, ed il divorzio, poi.