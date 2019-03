Incontro per il rispetto degli animali in una scuola di Eboli: Bernini "zittito" dalla preside

Perplessità e amarezza, in una scuola primaria di Eboli, da parte dei volontari dell'associazione Dpa Onlus, invitati a partecipare ad un'iniziativa promossa dal Comune per sensibilizzare i più piccoli al rispetto per gli animali.

A raccontare cosa sia accaduto, l'onorevole del M5S, Paolo Bernini, presente all'incontro. Bernini avrebbe invitato gli alunni a consumare più pasta asciutta, frutta e verdura e, per tal motivo, si è visto togliere di mano il microfono dalla dirigente scolastica, la quale avrebbe poi accusato l'onorevole di aver detto che i bambini non necessitano delle proteine animali e che, per questo, lo avrebbe denunciato. Infine, avrebbe consigliato alla giovane platea di mangiare carne rossa. Basiti, gli animalisti che hanno reso noto a mezzo social l'accaduto.

Il post di Paolo Bernini