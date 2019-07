Giallo al Comune di Camerota: ignoti si introducono negli uffici, ma non rubano nulla

Giallo al Comune di Camerota: ignoti hanno forzato il portone d’ingresso del Municipio, in Piazza San Vincenzo, per raggiungere gli uffici presenti nell’edificio. Dopo aver danneggiato le porte delle stanze comunali, hanno aperto tutti i cassetti senza però, secondo una prima analisi, portare via nulla, come riporta Ondanews.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota: sembrerebbero ignote le motivazioni di tale gesto sul quale indagano a ritmo serrato i militari dell’Arma che sarebbero riusciti a prelevare due impronte digitali. Non ci sarebbero, invece, immagini della videosorveglianza che al momento risulta inattiva.