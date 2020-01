"Vi benedico in nome della canna": accertamenti sul concerto di Clementino a Nocera

Si indaga per far chierezza su quanto accaduto al concerto di Clementino, a Nocera Inferiore. Gli agenti della Digos intendono vederci chiaro sulle frasi pronunciate dal rapper partenopeo che la sera di Capodanno si è esibito in piazza Diaz.

Le accuse

Oltre ad inneggiare all'uso della marijuana, avrebbe detto: "Guagliù vi benedico in nome della canna", per poi mostrare un enorme presunto spinello, nel quale, tuttavia, ci sarebbe stato solo del tabacco, come da lui stesso precisato. Dal palco, poi, secondo quanto riporta Il Mattino, il rapper avrebbe lanciato delle bustine con all'interno cartine e filtri. Accertamenti in corso, dunque, per verificare i fatti ed eventuali responsabilità.