Indennità sospette al Ruggi: indaga la Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha fatto visita agli uffici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per acquisire tutti gli atti utili a chiarire modalità di attribuzione delle posizioni organizzative interne all'Azienda.

Il retroscena



Tutto è partito dall'esposto denuncia inviato alla Corte dei Conti da un sindacalista che ha sollevato dubbi circa l'attribuzione delle indennità. Lo rivela il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. L'esposto è stato presentato ad aprile e ha fatto luce sul pagamento dell’indennità - giudicato improprio da parte di chi ha denunciato - ad alcuni dipendenti. Secondo il sindacalista, le somme percepite non dovrebbero essere corriposte perché nel frattempo i dipendenti sarebbero stati trasferiti ad altro ufficio o in un altro settore.