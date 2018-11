Sassano, rubano i computer della scuola: il sindaco rinuncia all'indennità e li riacquista

Rinuncia all'indennità da sindaco, per acquistare i pc rubati a scuola pochi giorni fa: è questo il lodevole gesto del primo cittadino di Sassano, Tommaso Pellegrino. Una parte dei fondi risparmiati verranno utilizzari per acquistare i pc rubati a scuola. E' di pochi giorni fa, il colpo di ignoti che hanno portato via diversi computer collegati alle lavagne Lim dall’istituto primario di Silla.

Lo stanziamento

Settecento, gli euro stanziati dal sindaco, dunque, per far fronte alla liquidazione di una fattura relativa all’acquisto di due computer destinati alla scuola di Sassano e ai suoi allievi.