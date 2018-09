Infanticidio ad Auletta, il piccolo era un maschietto: accertamenti in corso

Era un maschietto il neonato nascosto in un secchio ad Auletta dalla madre, una 25enne nigeriana ospite del centro di migranti di Lontrano. Il medico legale ha effettuato l’autopsia sul corpicino del piccolo: continuano, intanto, gli accertamenti, per sapere se il piccolo era già morto prima del parto o se è deceduto in seguito.

La madre, come già noto, è stata denunciata per infanticidio aggravato e occultamento di cadavere.