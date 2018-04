L'infanzia svantaggiata: incontro con la Fidu a Palazzo di Città

"Milioni di minori nel mondo si trovano in condizione di enorme difficoltà". Il report lo ha reso noto il presidente nazionale Fidu Antonio Stango, durante l'incontro "L'infanzia svantaggiata" promosso dalla Fidu, svoltosi a Palazzo di Città. Da Salerno riparte il grido d'allarme ma "Salerno - ha aggiunto l'assessore comunale alle politiche giovanili, Mariarita Giordano - sa anche proteggere, accogliere, sostenere". L'infanzia è una fase delicatissima della vita di ciascun individuo: "Si gettano le basi, comincia a formarsi l'uomo e nascono le relazioni sociali. E' fondamentale che il bambino sia inserito in un contesto sereno, che lo sostenga - ha commentato Giordano, Salerno è vicina ai problemi dell'infanzia e alle famiglie. Lo dimostrano la rete degli asili nido dislocati su territorio cittadino e la capacità di accogliere i minori migranti".

Le difficoltà

"I problemi sono territoriali ma poi si proiettano su larghissima scala - spiega la coordinatrice nazionale comitati locali Fidu Fiorinda Mirabile - . Attraverso le sentenze dei giudici otteniamo risposte che molto spesso non riusciamo ad ottenere dal Parlamento. Salerno ha dimostrato di essere una città accogliente e fronteggia emergenze mostrandosi solidale. Ci occupiamo anche della pena di morte e dell'ergastolo ostativo. Ci siamo accorti che sul territorio fronteggiamo stili di vita e mentalità. C'è un grandissimo numero di figli di detenuti che cerchiamo di aiutare. La loro esistenza si pone in netto svantaggio rispetto ai coetanei che vivono in famiglie normali. L'aiuto, nei loro confronti, deve venire necessariamente dal territorio: apprendiamo la cultura della non diffidenza".

Il nuovo orizzonte

"Il lavoro congiunto di associazioni non governative deve essere sempre più intenso - ha commentato il presidente nazionale Fidu Antonio Stango -. Occorrono sacrifici ed energie. Milioni di minori nel mondo si trovano in condizione svantaggiata, di enorme difficoltà. L'indicatore della povertà è sicuramente una spia di malessere. I gruppi rom hanno caratteristiche alle quali prestare ulteriore attenzione"

La scheda

La FIDU, Federazione Italiana Diritti Umani è un Ente del Terzo Settore, opera per diffondere la conoscenza dei diritti umani, monitora e denuncia le violazioni, esercita influenza sugli Stati affinché si attengano agli impegni sottoscritti in materia di diritti umani. E' una organizzazione non lucrativa di utilità sociale attiva dai primi anni Ottanta e formalmente dal 6 ottobre 1987 con la costituzione del Comitato Italiano Helsinki per i diritti umani.