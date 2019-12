Infarto a 14 anni, Daniele torna a casa: Centola raccolta fondi per la famiglia

La storia che commuove il web e che fa il giro dei social network proviene dal Cilento, da Centola. Tra pochi giorni, a metà gennaiio, il giovane Daniele tornerà a casa. E' in stato vegetativo: il 21 gennaio compirà 16 anni e quando ne aveva 14 fu colpito da arresto cardiaco, mentre giocava nella piazza del paese.

Il calvario

I soccorsi non arrivarono subito: ambulanza impegnata per un'altra emergenza. Quando Daniele fu raggiunto dai soccorritori, il defibrillatore fu azionato sette volte per rianimarlo. E' cominciato poi un lungo viaggio in giro per l'Italia: primo ricovero all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, poi Napoli, la Toscana, l'Emilia Romagna.

L'iniziativa

In Cilento si sono mobilitati: è stata creata una pagina Facebook, "Daniele è amico mio", a sostegno del giovane e della sua famiglia. Sono stati realizzati anche alcuni gadget - in particolare una tazza con l'iniziale del suo nome legata al cuore e attaccata ad un filo sottile - per raccogliere fondi e sostenere le cure.