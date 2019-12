Infarto per un 60enne a Scala: soccorso dalla Polizia Municipale e salvato

Dramma sventato, a Scala, in Costiera Amalfitana. Un 60enne, infatti, ha avvertito un forte dolore toracico e ha chiesto aiuto alla Polizia Municipale che d'urgenza, intorno alle 11, lo ha accompagnato al Pronto Soccorso del Costa d'Amalfi.

Il soccorso

Come riporta Il Vescovado, l'uomo è stato sottoposto immediatamente ad esami: aveva un infarto in corso. Stabilizzato mediante la terapia farmacologica necessaria, è stato portato a bordo di un'ambulanza di tipo A con rianimatore a bordo al Porto turistico di Maiori dove ad attenderlo c'era l'eliambulanza per il trasferimento alla torre cardiologica dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Salvifico, per lui, l'intervento chirurgico: ora le sue condizioni sono buone.