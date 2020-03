Infermieri e guardie mediche senza mascherine: la denuncia

Mancano mascherine ed altri importanti sistemi di sicurezza nei presidi sanitari, nonostante il rischio contagio da Coronavirus. In particolare, negli ambulatori distrettuali che “in questa fase risultano abbandonati a sé stessi ed in cui in alcuni casi i dipendenti sono stati costretti a comperare i dispositivi pagandoli di tasca propria”, ha detto il segretario del sindacato NurSind, Biagio Tomasco.

La denuncia

Gli infermieri denunciano anche la carenza delle mascherine chirurgiche e dei disinfettanti a base alcoolica (amuchina gel e similari). “Non siamo Santi, siamo infermieri e non vogliamo diventare martiri”, conclude Tomasco. Intanto, diversi lettori ci hanno segnalato che, tra gli altri, anche la guardia medica di Pontecagnano sia sprovviste di mascherina, situazione, questa, senz'altro rischiosa, specialmente dinanzi all'emergenza sanitaria in corso.