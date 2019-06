Infermieri all'ospedale Ruggi: al via 40 assunzioni, le modalità per candidarsi

E' stato approvato il 14 giugno, da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, il bando dell’avviso pubblico “per soli titoli utile alla formazione di una graduatoria per il conferimento di 40 incarichi provvisori a tempo determinato, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile, di infermiere categoria D”.

I dettagli

L'opportunità di lavoro è valida anche ai cittadini della Unione Europea ed a quelli “titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana”. I posti saranno riservati per il 30% ad infermieri ex militari volontari congedati.

Come candidarsi

La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi a Sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it entro il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando (il 14 giugno ndr): qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. In altre parole, per candidarsi c'è tempo fino al 29 giugno 2019.