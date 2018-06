Infiorata di Ogliara, bagno di folla: ecco le foto della festa

Profumo di fiori, fede viva, tradizione che si rinnova. Ogliara nel giorno del Corpus Domini ha spalancato le porte all'attesa Infiorata, opera d'arte a cielo aperto, risultato strepitoso di ore di paziente lavoro e accostamento cromatico, petalo dopo petalo. La zona collinare di Salerno è stata meta, nel fine settimana, di centinaia di visitatori: i bambini sono stati accolti dalle storie raccontate dagli animatori di Saremo Alberi, i genitori hanno potuto godere dello spettacolo di colori e suoni, con il sottofondo della banda musicale e il vociare proveniente dagli stand gastronomici, presso i quali è stato possibile acquistare prodotti tipici.

La visita istituzionale

Ha partecipato all'Infiorata di Ogliara anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, accompagnato dal consigliere regionale Maraio, dal vice sindaco Avossa, dall'assessore De Maio, dai consiglieri comunali Ottobrino e Natella. "La Campania ha il primato in Italia per la produzione di fiori - ha ricordato il presidente della Regione - Abbiniamo quantità e qualità, inviamo fiori in Liguria e addirittura in Olanda".

Foto di Guglielmo Gambardella