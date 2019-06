Colori, profumi e preghiere all' "Infiorata" di Ogliara: tutte le foto

Tanta curiosità, anche quest’anno, per “Ogliara in Fiore”: l’evento tradizionale della frazione collinare di Salerno, mix di arte, fede e folklor in programma fino a stasera in occasione della Solennità del Corpus Domini. Le strade del quartiere sono coperte con tappeti floreali dai colori sfavillanti per raccontare i momenti salienti del testo biblico.

Le caratteristiche

Le composizione floreali sono state realizzate dai maestri infioratori di Ogliara, in collaborazione con gli infioratori di San Valentino Torio, Lioni (Avellino), Genazzano (Romac), Galatone (Lecce), Artena (Roma). Oltre 1000 metri sui quali è stato allestito un immenso tappeto floreale articolato in vari quadri. Oltre a foglie e petali di fiori tagliuzzati (oltre 120 mila steli) sono predilette essenze naturali colorate come sementi, trucioli e segature, con nuovi esperimenti compiuti ogni anno per ottenere risultati sempre migliori.

Il programma di oggi

Dalle ore 10 alle 12 si è tenuto lo spettacolo per i più piccini “La bolla per le storie” a cura di "Saremo Alberi"; alle ore 18.30 si terrà la Santa Messa solenne e, a seguire, la tradizionale processione del Corpus Domini con il passaggio del Santissimo Sacramento sui tappeti di fiori. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo musicale del premiato concerto musicale “Falcicchio- Città di Gioia del Colle" e il taglio della torta donata dalla pasticceria “Caldarelli ” di Nola in occasione del decimo anniversario dell’infiorata salernitana.