Influenza suina all'ospedale Umberto I di Nocera: infermieri contagiati

L’influenza suina avrebbe contagiato tre infermieri dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Come riporta il quotidiano “la Città”, a seguito dei due casi di AH1N1 diagnosticati e curati la scorsa settimana nel reparto di Malattie infettive, gli infermieri, sottoposti al tampone orofaringeo, avrebbero scoperto la presenza del virus.

I test

Una condizione che avrebbe spinto i responsabili del reparto nocerino a disporre il test anche su altro personale entrato in contatto con la donna ricoverata e con i colleghi ammalati. Il condizionale usato è d'obbigo in quanto la notizia non ha conferme ufficiali. Saranno, dunque, i risultati delle analisi a far chiarezza sul fatto.