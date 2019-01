"Pronto l'Info Point di fronte alla stazione di Salerno": l'annuncio a sorpresa di Roberto De Luca

“È ormai pronto l'Info Point Turistico collocato nel piazzale della Stazione Centrale di Salerno”. Ad annunciarlo, a sorpresa, sul suo profilo Facebook, l’ex assessore al bilancio e allo sviluppo Roberto De Luca, che spiega la funzione della nuova struttura turistica: “Un punto informativo e di accoglienza in un luogo strategico per incrementare i servizi destinati ai turisti che visiteranno la nostra città”.

Le dimissioni

Il secondogenito del governatore della Campania ha lasciato l'incarico al Comune di Salerno, dopo il suo coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria, tuttora in corso, sulla gestione delle ecoballe in Campania, aperta dalla Procura di Napoli. E’ indagato per corruzione. Ma, fin da subito, anche con dichiarazioni spontanee, si è sempre difeso da ogni accusa.