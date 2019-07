Agropoli, festa grande per il nuovo info e contact point di Cilentomania

Taglio del nastro, sabato 6 luglio, alle ore 20, e sarà attivo per tutta l’estate il nuovo info e contact point patrocinato dal Comune di Agropoli e gestito dall’Associazione Turistica Cilentomania, un riferimento per il turismo in Cilento. Il punto informazioni nasce in seguito alla sigla di un protocollo di intesa fra il Comune di Agropoli e l’Associazione Turistica Cilentomania, che gestisce diversi punti informazione dislocati in posti strategici del territorio cilentano - oltre ad Agropoli, a Castellabate, Acciaroli, Capaccio-Paestum e Montecorice - si occupa da oltre dieci anni della promozione e della valorizzazione dell’offerta turistica del Cilento. Il nuovo info point, collocato sul Lungomare San Marco, sarà gestito da Cilentomania e svolgerà servizi di prima accoglienza turistica, un punto di contatto, nonché di promozione territoriale, distribuendo materiale informativo inerente il territorio e tutte le informazioni utili a quanti scelgono il comune di Agropoli come meta di vacanza. Promuovere la Destinazione Cilento è infatti la missione dell’associazione. L’info point lavorerà in sinergia con gli altri punti informazione gestiti da Cilentomania, al fine di intensificare la rete “promozionale” che l’associazione ha creato negli anni in tutto il Cilento e soprattutto di garantire un efficiente servizio di prima accoglienza turistica.

I commenti

“Fare rete è la strategia migliore per promuovere il nostro territorio”, ha commentato Orlando Di Scola, presidente di Cilentomania; “L’apertura di un punto informazioni ad Agropoli rappresenta una svolta importantissima nell’ambito delle attività promozionali di Cilentomania. Nel novero dei punti informazione “a marchio Cilentomania” non poteva mancare Agropoli, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro Cilento”. Un ulteriore tassello che Cilentomania aggiunge alla sua costante attività promozionale, che mira a potenziare la domanda turistica verso Agropoli e il Cilento e, nello stesso tempo, a qualificare e destagionalizzare i flussi turistici. Presenti il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola ed il sindaco di Capaccio-Paestum, Franco Alfieri. La serata sarà una piccola festa, un happy hour tra amici e turisti.