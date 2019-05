Capaccio, nasce un nuovo info point a marchio “Cilentomania”

Taglio del nastro, domani 30 maggio, alle ore 18:30, il nuovo info point a marchio “Cilentomania”, nato dalla collaborazione tra l’associazione turistica e il servizio di autonoleggio Cilento Rent di Francesco Trimarco. Il nuovo punto informazioni sarà ubicato in via Magna Graecia nel Comune di Capaccio-Paestum, di fronte al Parco Archeologico, in una posizione ottimale per l’elevato numero di turisti e visitatori.

L'obiettiivo

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto strategico più ampio, fortemente voluto dall’Associazione Turistica Cilentomania e volto a riportare il Cilento, il suo patrimonio naturale, le sue bellezze architettoniche e le antiche tradizioni, al centro degli itinerari turistici che interessano la regione Campania Nel nuovo info point turisti e visitatori potranno trovare mappe, opuscoli inerenti gli attrattori del Cilento, itinerari e qualsiasi altro tipo di materiale utile a rendere la loro vacanza quanto più agevole e piacevole possibile. L’info point di Capaccio-Paestum lavorerà in stretta sinergia con gli altri punti informazione gestiti dall’associazione e dislocati nei punti a maggior afflusso turistico del Cilento, allo scopo di garantire lungo tutta la costa del Cilento una facile veicolazione delle informazioni e, di conseguenza, un efficace servizio di prima accoglienza turistica.

Parla Orlando Di Scola, presidente di Cilentomania