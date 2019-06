Ingerisce dell'acido nell'autogrill sul raccordo Sa-Av: 33enne nocerino vivo per miracolo

Tragedia sfiorata, questa mattina, all’interno della stazione di servizio situata lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dell’uscita Baronissi Sud, dove un 33enne, originario di Nocera Inferiore, ha ingerito dell’acido contenuto in una bottiglia.

I soccorsi

La scena è stata vista da diverse persone presenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Ancora non si conoscono i motivi che lo hanno indotto a compiere l’insano gesto. Su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale.