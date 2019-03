Bimbi gratis all’Imperial Royal Circus: l'iniziativa dell'assessorato alle Politiche Sociali

Ingresso gratuito all’Imperial Royal Circus, per tutti i minori che frequentano i centri polifunzionali e di aggregazione di Salerno. Il Settore delle Politiche Sociali del Comune, capitanato dall'assessore Nino Savastano, infatti, ha organizzato per il 6 ed il 7 marzo, due giornate gratuite al circo di via Salvatore Allende.

Tanti i piccoli che prenderanno parte all'iniziativa promossa dall'assessorato e prevista per le 16.45 di domani e dopodomani.