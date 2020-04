Iniziativa solidale a Nocera Inferiore: "Uniti in un abbraccio sospeso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In questo periodo drammatico in cui oltre le intere squadre ospedaliere che stanno lottando per tutti noi contro il virus anche le famiglie più fragili risentono, inevitabilmente, degli effetti delle restrizioni. Le associazioni del territorio, compatte, decidono di scendere in campo per incrementare la "social catena" che in queste settimane è nata. Come? Abbiamo pensato di lanciare una raccolta fondi e di procurare generi alimentari per aiutare chi in questo momento è in seria difficoltà e chi in questo momento è in prima linea nel combattere l’emergenza coronavirus. La consegna di questi beni di prima necessità avverrà tramite l'aiuto prezioso degli operosi volontari delle Protezioni Civili nocerine. Chiunque può contribuire ed in diversi modi:

donazioni cibo o mettere a disposizione della raccolta il tuo negozio di alimentari;

(https://www.gofundme.com/f/ nocera-unita-in-un-abbraccio- sospeso) il cui ricavato sarà devoluto al conto corrente "fondo solidarietà" attivato dal Comune di Nocera Inferiore per l’emeregenza Covid-19; per la raccolta di generi alimentari potete recarvi presso gli alimentari che vi indicheremo, e depositare in un apposito cesto (ciò che sentite di dare). Attraverso la piattaforma potrete anche controllare l'andamento della raccolta in maniera da avere una visione reale e aggiornata dello stato delle donazioni.

E allora cosa aspetti? Divisi siamo niente UNITI siamo TUTTO.

Comitato Fine della Vergogna, Ass. Ridiamo Vita al Castello, Casa del Popolo Cohiba, Ass. Urbe Nocera, Ass. Giovani d’oggi.