Solidarietà e sport, le iniziative del Comune di Pellezzano

Tante iniziative all'insegna della solidarietà e dello sport, a Pellezzano: il settore delle politiche sociali dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Francesco Morra, ha previsto una serie di interessanti appuntamenti, tra cui “A Tavola per Donato” e il “Quinto Torneo Città di Pellezzano”.

La cena

L’iniziativa “A Tavola per Donato”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione col Forum dei Giovani di Pellezzano, è una cena di beneficenza per sostenere la causa di Donato Lambiasi, che si terrà il prossimo 11 luglio, alle ore 20.30 presso la struttura “Villapiana Country House”, situata nella frazione di Coperchia. Ospiti della serata, presentata da Stefania Pagano, saranno Enzo Guariglia e Ciro Girardi, con l’intrattenimento musicale a cura del violinista Felice D’Amico, con la partecipazione di Orsini Ensamble. Per info e prenotazioni contattare Marco al numero di telefono 340.7999218, Ivan al numero 340.1499638 o Orlando al numero 320.8174631.

Il Torneo

Per quanto riguarda il Torneo Comunale “Città di Pellezzano”, giunto alla sua quinta edizione, grazie all’impegno dell’assessore allo sport, nonché vicesindaco Michele Murino, le squadre partecipanti inizieranno a sfidarsi da venerdì 6 luglio e saranno impegnate su due campi di calcio: lo Stadio Comunale “Federico Arcamone” e lo Stadio Comunale “Andrea Bolognese”. Il torneo si concluderà domenica 22 luglio presso lo Stadio Bolognese.

Le dichiarazioni

“Le politiche sociali – spiega il Sindaco Morra – sono al centro della nostra politica di Governo. Ritengo sia fondamentale l’aggregazione di giovani attraverso manifestazioni di natura sportiva o solidale che possano vederli impegnati in azioni di sostegno verso il prossimo. La nostra amministrazione, inoltre, promuoverà anche progetti di sostegno alle fasce deboli della società, di inclusione di soggetti appartenenti alla terza età e altre iniziative che possano offrire un valido contributo al benessere collettivo”. Prossimamente, l’Amministrazione Comunale renderà note altre iniziative di carattere sociale per il coinvolgimento dei residenti locali.