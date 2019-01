Inps sbaglia i calcoli della pensione: carabinieri vincono la causa

L'Inps sbaglia i calcoli della pensione ed i carabinieri vincono la causa. I militari hanno festeggiato insieme al proprio legale, un avvocato di Auletta, nel Vallo di Diano, che ha fatto causa all'Istituto Nazionale di Previdenza contestando il calcolo delle aliquote.

I fatti

I militari che nel 1995 non avevano totalizzato 18 anni di anzianità contributiva, viene applicato il sistema pensionistico misto. Il vecchio sistema contributivo, invece, per quelli che nel 1995 avevano già totalizzato 18 anni di anzianità. La differenza è di circa 600 euro mensili ma a questo scarto - scrive il quotidiano Il Mattino che si è occupato della vicenda - l’Inps aggiunge il calcolo dell'aliquota prevista per il personale civile (35%) e non quella che prevede per militari (54, 44%). Questo calcolo le permette di risparmiare, per ogni militare, 4mnila euro su base annuale. Il legale ha dato battaglia e nel 2018, per la prima volta, la Corte dei Conti Sardegna ha sentenziato a favore dei militari in pensione.