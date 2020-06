Scarichi illeciti in mare e polistirolo sugli scogli: così gli incivili "distruggono" Salerno

Basterebbe portare con sè, per qualche metro, i contenitori di polistirolo usati per la pesca, per poi gettarli nel primo cestino per i rifiuti utile. Così come basterebbe rispettare il mare e i suoi abitanti, attenendosi alle normative vigenti ed evitando di scaricare i reflui inquinanti in acqua. Basterebbe davvero poco, per avere senso civico e garantire a sè e agli altri mare e scogli più puliti, a tutto vantaggio della salute dell'uomo e dell'ambiente.

La denuncia

Eppure, a Salerno, è evidente che al buon senso e al rispetto si preferiscano azioni illecite e comportamenti dannosi per sè e per gli altri. Lo dimostrano le cassette di polistirolo abbandonate sugli scogli del molo a pochi passi da piazza della Concordia che finiranno in mare, uccidendo le creature che vivono sott'acqua. Così come ne sono prova la sporcizia e le chiazze presenti questa mattina sul lungomare cittadino. Uno scempio ambientale, questo, che non si è visto durante il lockdown, quando il mare era più azzurro e le strade più pulite. Tanta amarezza nel constatare, dunque, come i comportamenti di pochi distruggano l'ambiente di tutti.

Foto in basso di Guglielmo Gambardella

Gallery