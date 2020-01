Fiume Alento inquinato, blitz della Guardia Costiera: multate dieci aziende

Una vasta operazione di controllo del territorio è stato svolta dalla Guardia Costiera di Agropoli che ha consentito di accertare la presenza di scarichi illegali nel fiume Alento.

I controlli

Negli ultimi giorni - riporta Infocilento - sono state eseguite delle indagini, in particolare, nei comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra e Omignano. E’ stato utilizzato anche un elicottero. E, durante gli appostamenti, i militari della Capitaneria hanno rilevato delle macchie cromatiche in diversi tratti del fiume. Inizialmente sono state perquisite numerose aziende di bitume, calcestruzzo, agricole e di cosmetici. Su undici imprese controllate, dieci non erano in regola ed una è stata sequestrata. Di qui le sanzioni nei confronti dei titolari che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.