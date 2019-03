"Fiume assassino": striscioni de “La fine della vergogna" contro l'inquinamento del Sarno

"Stavolta con pensieri più d'impatto forse, pensieri però che per necessità devono essere forti, per arrivare una volta per tutte sia alla comunità cittadina, sia a chi per cause lavorative transita sul territorio nocerino. C'è il bisogno di capire, di essere informati, e immergersi nel problema, solo così si può combattere un male che non riguarda pochi e che da tempo miete vittime". Lo scrive sui social dal comitato “La fine della vergogna", un gruppo formato da ragazzi che hanno deciso di attivarsi per bonificare il fiume Sarno che, nella notte, hanno affisso a Nocera una serie di striscioni per sensibilizzare la cittadinanza.

L'appello

"Noi ci siamo, sempre con qualcuno in più man mano che il lavoro avanza, sempre pronti a combattere per ottenere il risultato sperato, il disinquinamento del fiume Sarno, adesso tocca a te, unisciti e combatti, con NOI e per NOI", scrivono i ragazzi che intendono opporsi agli scarichi abusivi.

