Inquinamento delle acque a Pontecagnano, il Comune chiede un incontro con Salerno Sistemi

Riflettori puntati sull'inquinamento delle acque, a Pontecagnano Faiano. Dopo i controlli effettuati in prima persona dal sindaco mediante voli in elicottero e una continua interlocuzione con i vertici dell’Arpac, il Comune fa appello alla Salerno Sistemi, la società incaricata della depurazione. In particolare, l’assessore alle Politiche Ambientali Carmine Spina ha richiesto un incontro per appofondire le modalità e lo stato del mare attraverso un sopralluogo finalizzato ad “attuare una politica tesa al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio”.

Parla il sindaco Giuseppe Lanzara