Inquinamento, volge al termine lo stop ai veicoli: verifiche in corso

Si avvia alla conclusione, lo stop alla circolazione delle auto a diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 3. Come anticipa Il Mattino, infatti, l’ordinanza che dall’estate ha bloccato i veicoli più inquinanti volge al termine.

L'ordinanza

Verranno effettuate delle ulteriori verifiche: l’ordinanza era in scadenza il primo novembre. Stando alla qualità dell’aria in questo momento non vi sarebbe la necessità di un ulteriore stop. Ordinanza congelata, per il momento, anche a ridosso dell’evento Luci d’Artista.