Questura di Salerno, si insedia Ficarra: "Stileremo una scaletta dei vari interventi"

Si è insediato il nuovo Questore di Salerno, Maurizio Ficarra, palermitano, che è già stato in Campania da Questore ad Avellino. Promosso a primo dirigente nel 2013, Ficarra vanta una lunga carriera in Polizia, cominciata 40 anni fa durante gli anni di piombo. Dopo aver lavorato nella sua Sicilia, ha diretto l’ispettorato generale di Pubblica Sicurezza alla Camera dei Deputati ed è stato dirigente di Digos, Anticrimine, vicequestore vicario anche a Livorno, Roma ed Avellino, dove poi è stato pure Questore.

"Salerno è una città sostanzialmente tranquilla, anche se la richiesta di sicurezza è sempre alta come è giusto che sia. Nulla sarà lasciato per strada, stileremo una scaletta dei vari interventi tra quelli imminenti e quelli da poter compiere nel corso del tempo. Faremo il possibile affinchè Salerno nella classifica della qualità della vita e della sicurezza possa scalare posizioni in classifica e migliorare".