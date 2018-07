Arrivano i poliziotti e si tuffa in mare: preso 43enne a Salerno

Tensione, ieri, tra Pastena e Mercatello, dove un uomo di 43 anni, con problemi psicologici, ha iniziato ad importunare i passanti che, infastiditi, hanno telefonato alla polizia.

L'inseguimento

Sul posto sono giunti gli agenti della Questura che si sono messi subito all’inseguimento del 43enne che, per sfuggire alla cattura, si è gettato in mare. Per questo un poliziotto è stato costretto a tuffarsi per salvarlo. Successivamente è stato affidato ai sanitari del 118 e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.