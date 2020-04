Sottrae l'auto alla madre per raggiungere la fidanzata: fa un incidente, minore denunciato e sanzionato

Rocambolesco inseguimento, tra Vietri e Salerno. Un giovane originario di Vietri è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente sia per la violazione delle norme Covid che per guida senza patente, fuga e velocità non commisurata.

L'inseguimento

La scorsa notte, il ragazzo, alla guida di una Yaris nera sottratta di nascosto alla madre, è stato fermato all’altezza dell’hotel Baia dai militari che gli hanno intimato l’alt, Ma il minorenne ha proseguito la fuga a folle velocità. Arrivato a Salerno ha prima imboccato via Mercanti e poi via Portacatena, dove ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un muro e poi contro un’auto.

La denuncia

Ai carabinieri, il giovane ha raccontato che intendeva raggiungere la fidanzata. Così, è stato denunciato e sanzionato. I controlli continuano.