Inseguimento a Nocera Superiore: 30enne arrestato dalla polizia

Momenti di tensione, oggi, a Nocera Superiore, dov’è andato in scena un vero e proprio inseguimento che ha avuto come protagonisti i poliziotti e un giovane

L'inseguimento

Gli agenti del locale commissariato hanno intimato l’alt ad un’automobile che, però, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi al posto di blocco. E così è partito l’inseguimento che è terminato nei pressi dell’incrocio tra Corso Matteotti e la Strada Statale 18 dove la vettura è stata fermata dalla volante della Polizia. I passanti hanno assistito tamponamento. Entrambe le vetture hanno riportato danni.

L'arresto

In manette è finito un trentenne, G.L le sue iniziali, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti ed attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali per una precedente condanna. Nel corso della perquisizione veicolare, gli agenti hanno trovato in un vano interno dell’autovettura due panetti ed un sacchetto di sostanze stupefacenti, rivelatisi poi al narcotest rispettivamente di tipo hashish (per un quantitativo di 300 grammi) e di tipo marijuana (per un quantitativo di 40 grammi). Dopo le formalità di rito il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso gli uffici del Commissariato di Nocera Inferiore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

