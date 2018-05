Padula Scalo, seminano la Gazzella dei carabinieri lanciando chiodi in strada

Hanno seminato i Carabinieri lanciando in strada chiodi, per forare le ruote della ‘Gazzella’: è quanto accaduto, nella notte, a Padula Scalo, lungo la Strada Statale 19, come riporta Ondanews.

L'inseguimento

I militari stavano inseguendo una Audi A6 sospetta: qualcuno a bordo della vettura, ha pensato di bloccare la corsa delle forze dell'ordine lanciando dei chiodi sulla Statale. L’Audi A6 inseguita aveva delle targhe rubate da un’altra vettura a Polla. Si indaga.