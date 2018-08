Estate salernitana, installate le docce sulle spiagge libere di Torrione e Mercatello

Buone notizie per salernitani e turisti amanti del mare: il Comune sta provvedendo, con l'intervento degli operai della Salerno Sistemi, all'installazione di docce pubbliche sulle spiagge libere cittadine.

Il servizio

Un servizio reso ai bagnanti per rendere ancora più piacevole e confortevole la permanenza sugli arenili cittadini. Le docce pubbliche sono entrate in funzione presso le spiagge libere di Torrione e Mercatello. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli accompagnato dall'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno e da un gruppo di consiglieri comunali, ha svolto stamani una ricognizione agli impianti, incontrando anche alcuni bagnanti che hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa.

L'appello

L'Amministrazione Comunale confida in un utilizzo delle docce ispirato al senso civico che ne consenta la fruizione collettiva

