Giorno dei Morti, installazioni votive per commemorare i defunti nel cimitero

Installazioni votive luminose per commemorare i defunti. È l’intervento previsto dall’Amministrazione di Nocera Superiore all’interno del cimitero comunale in vista del 2 novembre. Le croci, alte circa 2 metri, saranno posizionate lungo i vialetti e nelle intersezioni.

L’annuncio

Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Maria Cuofano: “La vetustà dell’impianto non consente l’accensione di lampade votive agganciate alla rete elettrica del cimitero – spiega – e quindi, quest’anno, abbiamo scelto di rendere omaggio ai nostri cari con otto installazioni fisse dislocate nei punti principali dell’area cimiteriale. L’impianto elettrico richiede un intervento strutturale per un importo considerevole, circa 250mila euro, che, al momento, non è nelle disponibilità dell’ente, ma che contiamo di programmare una volta reperiti i fondi necessari”.

In vista del 2 novembre, quindi, sono ammesse soltanto lampade votive a batteria: un accorgimento, per chi vorrà posizionarle sulla lapide o nella cappella dei propri cari, per evitare un sovraccarico energetico sulla vecchia rete elettrica. “Molti sono gli interventi eseguiti nell’ultimo anno all’interno del cimitero – aggiunge Cuofano – interventi di sistemazione sono stati eseguiti all'ingresso ed alle mura esterne ed interne. Abbiamo reso più decoroso l'ingresso con la tinteggiatura del cancello ed abbiamo aperto tutti i giorni anche il cancello pedonale nella parte nuova del cimitero. Abbiamo rifatto il manto erboso che delimita i vialetti, abbiamo restaurato il monumento ai Caduti e, dinanzi all’ingresso, abbiamo realizzato una puntuale riqualificazione dell’area dove vi erano vecchie baracche, incuria e sterpaglie. Decoro, pulizia, ordine: di questa cura la città non può e non deve farne a meno”.

