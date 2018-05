Insulti contro i vigili urbani su Facebook: scatta la denuncia in Procura

La Polizia Municipale di Salerno ha presentato una denuncia presso la Procura per alcuni insulti apparsi sul web.

Il caso

Lo scorso 12 maggio, su un sito online locale, condiviso dal social network “Facebook”, sono apparsi commenti diffamatori e ingiuriosi verso gli agenti del comando di via Dei Carrari. Tali considerazioni, da parte di qualcuno dei partecipanti, sono scaturiti in seguito ad un articolo sulla “ineccepibilità dei servizi”, svolti in occasione del passaggio del 101° Giro d’Italia. Sarà ora l’Autorità Giudiziaria a stabilire e valutare la dolosità degli eventi.