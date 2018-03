Insulti sessisti, il Prefetto Malfi: "Piena fiducia nella magistratura"

Non vuole parlare con i giornalisti. Ma qualcosa di tiene a farla sapere: “Per scelta istituzionale ho deciso di non rilasciare dichiarazioni. Nella magistratura ho fiducia cieca anche quando non si condivide ciò che fa. Voi a Vercelli mi avete conosciuto, perciò non devo spiegare nulla”. Sono queste le uniche parole rilasciate dal prefetto di Salerno Salvatore Malfi, che, due giorni fa, è stato sospeso per tre mesi dall'incarico dopo l’inchiesta della Procura della Repubblica di Vercelli che lo vede indagato per abuso d'ufficio.

Le indagini

Malfi è rimasto in carica come prefetto a Vercelli dal 2011 al 2016, e avrebbe creato, secondo l'accusa “era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo sessista, umilianti e denigratorie, utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori e minacciandoli finanche di morte". Responsabilità sono emerse anche in merito alla sussistenza di reati contro l’assistenza familiare e contro la persona. Il provvedimento rientra in un più ampio contesto di indagine nel settore della spesa pubblica, con particolare riferimento alla gestione del servizio per l’accoglienza dei richiedenti asilo. In quell'ambito sono emersi gravi indizi in relazione a reati contro la pubblica amministrazione: dalla turbativa d’asta alla rivelazione di segreti d’ufficio.