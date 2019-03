Intercultura Salerno: tutto pronto per la “Settimana di scambio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi da molti studenti e famiglie delle scuole superiori di secondo grado di Salerno: dal 23 al 31 marzo si svolgerà la “Settimana di scambio” organizzata dai volontari di Intercultura di Salerno, in collaborazione con 3 scuole locali, Liceo Artistico Sabatini-Menna, il Liceo Scientifico Da Vinci, l’Istituto Alberghiero Virtuoso.

Sono attesi per quella settimana 5 studenti stranieri di altrettante nazionalità che stanno attualmente trascorrendo il loro anno di studio e di vita con Intercultura in una diversa parte dell’Italia, sempre ospitati su base volontaria da una famiglia locale e frequentando una scuola pubblica, così come qualsiasi adolescente italiano. Si tratta dell'indiano Kushal, la serba Masa, l’argentino Luis e gli statunitensi Soren e Julie saranno guidati alla conoscenza del territorio di Salerno non solo dai volontari locali di Intercultura, ma anche da “guide turistiche” molto speciali: i loro coetanei stranieri che stanno attualmente trascorrendo il loro anno scolastico a Salerno: Gulin dalla Turchia, Winkie da Hong Kong, Calixte dalla Francia, Joaquin dal Cile e Manoela dal Brasile.

In particolare, poi il 29 marzo alle 9:30 all’Istituto Alberghiero Virtuoso, in Via Pertini, a Salerno si terrà l’incontro con l’Assessore alle Politiche Giovanili, Mariarita Giordano, per conoscere questi giovani ambasciatori del mondo e che, ora, lo saranno anche del territorio di Salerno.